Santos muda de ideia e desiste de mandar jogo do Brasileirão no Morumbis

Peixe tinha a intenção de mandar o duelo diante do Vitória na capital paulista / Crédito: Jogada 10

A reta final do Brasileirão pode mais do que decisiva para o Santos. Na temporada em que retornou à elite do futebol brasileiro, o Peixe briga mais uma vez contra o risco de queda para a segunda divisão. O Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Peixe tem três pontos de vantagem para o Vitória, primeiro time dentro do Z4. neste momento. E é justamente contra o Vitória que o Santos mudou de ideia sobre o confronto direto.

De acordo com informações publicadas pelo portal ‘Diário do Peixe’, o Santos desistiu de mandar o jogo contra o rubro-negro baiano, pela 29ª rodada do Brasileirão, no MorumBIS, na capital paulista. O duelo segue marcado para a próxima segunda-feira, dia 20, às 21h30, na Vila Belmiro. Ainda segundo o portal, o Santos ainda não decidiu se ainda vai mandar jogos na capital nesta reta final de Brasileirão. Santos e São Paulo firmaram acordo de troca de estádios Em julho deste ano, Santos e São Paulo fizeram um acordo de “troca” que prevê a realização de três jogos do Peixe no MorumBIS e três jogos são paulinos na Vila Belmiro. No entanto, o São Paulo pediu ao Santos para realizar mais um jogo na Vila, o que abre jurisdição para o Santos ter mais um duelo no MorumBIS.