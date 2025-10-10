Ramón Díaz planeja ampliar variação tática no Internacional e faz testes

Inclusive, em somente três partidas, o técnico Ramón Díaz já deu início a esse processo de implementar uma variedade tática. Isso porque modificou a equipe para a formação 4-4-2 ou 4-3-1-2, com o meio-campo posicionado em losango. No caso, o esquema que o seu antecessor, Roger Machado, usava como padrão no Inter.

O Internacional aproveita o período livre para treinos durante a Data Fifa para dar atenção aos pontos que a nova comissão técnica considera cruciais. No caso, carências que necessitariam de mais tempo para correção. Por isso, os focos são aprimorar a capacidade física do grupo e construir uma variação tática que o Colorado utilizará os treinamentos para testar e desenvolver novas formações.

Além disso, aderiu ao 3-5-2 em que deu maior proteção ao sistema defensivo e povoou o setor criativo para dar liberdade ofensiva aos laterais. O argentino também aplicou o 3-4-3 com Alan Patrick na função de um “falso 9”. A propósito, Ramón e Emiliano Díaz seguem o histórico de seus projetos anteriores. Afinal, eles não se limitavam a implementar apenas uma formação especialmente na Arábia Saudita, Vasco e Corinthians.

Internacional implementa diversificação tática

No retorno do Brasileirão, a intenção é que o Internacional já esteja preparado para ter condições de manter o bom desempenho, apesar de uma eventual mudança de esquema tático. No duelo contra o Mirassol, a expectativa é de que a comissão utilize novamente o 3-4-3 com Alan Patrick de “falso 9”, quando venceu o Botafogo. Até porque, entre as formações que Ramón usou, foi o que mais lhe agradou. Obviamente o treinador monitora eventuais cenários para alterações táticas durante os jogos e entre as rodadas finais do Brasileirão.

O Internacional encara o Mirassol, pela 28ª rodada do Brasileirão, no estádio Maião, no interior de São Paulo, na próxima quinta-feira (15). Atualmente, o Colorado se encontra na 15ª posição do torneio, com 32 pontos.