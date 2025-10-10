Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Problema com patrocinador faz Grêmio atrasar salários de setembro

Imortal passa por problemas de fluxo de caixa e estuda alternativas como pegar empréstimos com bancos e regularizar os pagamentos
O Grêmio passa por uma situação incômoda. Fechou o mês de setembro sem conseguir pagar o salário dos jogadores. A informação é de que o clube comunicou ao elenco que atrasaria por alguns dias a quitação das remunerações. Outro benefício, o direito de imagem, que é pago ao fim do mês segue regularizado.

Em contato, a diretoria e a assessoria de imprensa do Tricolor gaúcho indica que está sofrendo dificuldades com fluxo de caixa. Apesar disso, o Grêmio não declara oficialmente que não conseguiu pagar a remuneração dos jogadores dentro do prazo De acordo com informação da “Gaúcha ZH”, o contexto financeiro adverso é um dos efeitos da dificuldade em cumprir o prazo para os repasses por parte da Alfa, patrocinadora máster do clube.

Assim, a casa de apostas indicou que provavelmente terá condições de regularizar em janeiro as quantias de patrocínio, que deveriam ser pagas em outubro, novembro e dezembro. A Alfa preferiu não se aprofundar sobre o caso de atraso do pagamento de patrocínio mensal ao Imortal.

“A Alfa Entretenimento não comenta suas relações comerciais ou cláusulas financeiras com parceiros e clubes. Essa é uma premissa que está na empresa desde o início, quando a mesma iniciou suas parcerias. A Alfa reafirma sua postura de transparência e integridade, sempre pautada pelo cumprimento das normas e seus valores”, informa a nota da Alfa.

Em busca de soluções

Portanto, com o intuito de amenizar o cenário, o Grêmio estuda algumas opções como solicitar valores por empréstimo com bancos ou por meio de outros destinos para regularizar os salários do elenco e ter condições de cumprir com obrigações de rotina.

Com a necessidade do clube em procurar saídas para normalizar a remuneração dos jogadores, a Alfa fez a promessa que ficará responsável em bancar financeiramente os juros dos eventuais empréstimos que o Tricolor gaúcho acertar com bancos com o intuito de regularizar os vencimentos não apenas do elenco, mas também para conseguir cumprir as obrigações de rotina.

De forma mensal, a casa de apostas desembolsa R$ 4 milhões ao Tricolor gaúcho. Ou seja, o clube sofrerá com uma diferença de R$ 12 milhões nas contas em comparação do que estava previsto. Por ano, o acordo de patrocínio prevê que a Alfa precisa fazer um investimento de R$ 50 milhões. A empresa também é patrocinadora do Internacional, mas não há relatos de problemas de atraso de pagamento de quantias previstas no vínculo de parceria.

