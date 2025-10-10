Portugal x Irlanda: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam em partida válida pela 3ª rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026

A bola volta a rolar nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Neste sábado (11), Portugal recebe a Irlanda, às 15h45 (de Brasília), no José Alvalade, em Lisboa, pela 3ª rodada do Grupo F. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.

Como chega Portugal

Em grande fase, a seleção portuguesa é a favorita para conquistar a vaga direta pelo Grupo F. Atual campeão da Liga das Nações, ao bater a Espanha nos pênaltis, Portugal vem de duas vitórias seguidas nas Eliminatórias e lidera a chave com 100% de aproveitamento. Na estreia, o time atropelou a Armênia por 5 a 0 e depois venceu a Hungria por 3 a 2, em dois confrontos longe de seus domínios.

Dessa maneira, Portugal fará sua primeira partida em casa nas Eliminatórias e pode encaminhar a classificação. Além disso, por conquistar a Liga das Nações, os portugueses já garantiram, no mínimo, uma vaga na repescagem para a Copa do Mundo.

O técnico Roberto Martínez vai em busca da sexta vitória consecutiva, somando todas as competições, e poderá contar com força máxima para o jogo deste sábado. Ou seja, o astro e capitão Cristiano Ronaldo vai para o jogo.