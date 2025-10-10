Ponte Preta x Guarani: onde assistir, escalações e arbitragem

Ponte Preta x Guarani: onde assistir, escalações e arbitragemCom acesso garantido, Macaca quer se classificar para a final da Série C, enquanto Bugre precisa da vitória para subir
Quis o futebol que o dérbi campineiro decidisse o rumo dos clubes da cidade na Série C do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (11), às 17h, Ponte e Guarani se enfrentam no Moisés Lucarelli pela última rodada da segunda fase da competição.
A Macaca já tem o acesso garantido na Série B do próximo ano e tenta confirmar a vaga na grande decisão, liderando o Grupo C, com 10 pontos. Por outro lado, o Bugre, vice-líder, com sete, precisa da vitória na casa do maior rival para chegar ao acesso e pode ultrapassar a Ponte na tabela.
Onde assistir
A partida terá transmissão na Band, pela TV aberta, pelo SportyNet, na TV fechada e no YouTube, e pelo serviço de streaming DAZN.
Como chega a Ponte Preta
Com uma campanha histórica na competição, a Macaca não venceu neste segundo turno, com um empate e uma derrota. A Ponte precisa da vitória para conseguir a classificação para a final e tentar coroar a temporada com o título. Para a partida, o desfalque estará no banco de reservas. O STJD suspendeu o treinador Marcelo Fernandes por um episódio quando ainda comandava o rival. Em campo, o time não conta com o atacante Jeh e o volante Léo Oliveira, entregues ao departamento médico.
Como chega o Guarani
No jogo mais importante do ano, o Bugre depende apenas de si para conseguir retornar para a Série B. Caso empate, o Guarani dependerá de um empate no confronto entre Náutico e Brusque, que se enfrentam nos Aflitos. Para o dérbi, Matheus Fernandes não contará com o volante Alan Santos, expulso na última partida, que pode ser substituído por David Braz ou Allyson. O treinador tem outra dúvida, na lateral-direita, entre Lucas Justen e Cicinho.
Campeonato Brasileiro Série C – 2ª fase – 6ª rodada
Data e horário: 11/10/2025 (sábado), às 17h (de Brasília)
Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)
PONTE PRETA: Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur; Rodrigo Souza, Lucas Cândido, Luiz Felipe (Diego Tavares) e Elvis; Jonas Toró e Bruno Lopes. Técnico: Edson Boaro.
GUARANI: Dalberson; Lucas Justen (Cicinho), Raphael Rodrigues, David Braz (Allyson) e Emerson Barbosa; Kelvi, Isaque e Diego Torres; Dentinho, Mirandinha e Bruno Santos. Técnico: Matheus Fernandes.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)