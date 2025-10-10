Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Peñarol quer comprar Arezo, mas Grêmio pede valor considerado “muito caro”

Clube uruguaio tenta negociar os US$ 4 milhões pedidos pelo Tricolor para manter o atacante em definitivo após o fim do empréstimo
O Peñarol, do Uruguai, tem o interesse de comprar em definitivo o atacante Matias Arezo. O jogador, que pertence ao Grêmio, está emprestado ao clube uruguaio somente até dezembro. A diretoria do time uruguaio, contudo, considera o valor da opção de compra muito alto. A informação, que foi divulgada inicialmente pelo portal GZH, foi confirmada pelo ge, que apurou mais detalhes do negócio.

O grande obstáculo para a permanência do jogador é o valor estipulado em contrato. O Grêmio fixou a cláusula de compra em 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22,1 milhões). O Peñarol, que considera a quantia “muito cara”, tentará uma negociação para baixar a cifra com a diretoria do time gaúcho. O Grêmio, por sua vez, afirma que ainda não recebeu nenhum contato oficial para tratar do futuro do centroavante. A negociação promete ser complexa, já que o River Plate, do Uruguai, também detém uma parte dos direitos econômicos do atleta, mas já sinalizou que estaria disposto a facilitar a venda para o Peñarol.

Arezo estava insatisfeito no Grêmio

O empréstimo de Arezo, que ocorreu em julho, foi uma novela nos bastidores do Grêmio. O jogador, que estava insatisfeito com a falta de oportunidades, insistiu muito para ser liberado. O clube gaúcho, então, cedeu e o emprestou por 300 mil dólares (R$ 1,6 milhão), além do pagamento dos salários. A decisão de retornar ao Uruguai foi para o clube onde ele se destacou no campeonato local em 2023, buscando reencontrar seu bom futebol e ter mais minutos em campo.

Desde que retornou ao seu país, o atacante reencontrou o caminho dos gols e as boas atuações. Em apenas 14 jogos disputados pelo Peñarol, ele já marcou seis gols e deu duas assistências. Os números, em termos de frequência, superam sua passagem pelo Grêmio, onde ele marcou os mesmos seis gols, mas em 25 partidas. A boa fase, portanto, justifica o grande interesse do clube uruguaio em sua permanência. O contrato de Arezo com o time gaúcho, por fim, é válido até dezembro de 2028, o que dá ao Imortal uma posição confortável para negociar.

