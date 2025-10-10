Peñarol quer comprar Arezo, mas Grêmio pede valor considerado “muito caro”

O grande obstáculo para a permanência do jogador é o valor estipulado em contrato. O Grêmio fixou a cláusula de compra em 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22,1 milhões). O Peñarol, que considera a quantia “muito cara”, tentará uma negociação para baixar a cifra com a diretoria do time gaúcho. O Grêmio, por sua vez, afirma que ainda não recebeu nenhum contato oficial para tratar do futuro do centroavante. A negociação promete ser complexa, já que o River Plate, do Uruguai, também detém uma parte dos direitos econômicos do atleta, mas já sinalizou que estaria disposto a facilitar a venda para o Peñarol.

O Peñarol, do Uruguai, tem o interesse de comprar em definitivo o atacante Matias Arezo. O jogador, que pertence ao Grêmio, está emprestado ao clube uruguaio somente até dezembro. A diretoria do time uruguaio, contudo, considera o valor da opção de compra muito alto. A informação, que foi divulgada inicialmente pelo portal GZH, foi confirmada pelo ge, que apurou mais detalhes do negócio.

Arezo estava insatisfeito no Grêmio

O empréstimo de Arezo, que ocorreu em julho, foi uma novela nos bastidores do Grêmio. O jogador, que estava insatisfeito com a falta de oportunidades, insistiu muito para ser liberado. O clube gaúcho, então, cedeu e o emprestou por 300 mil dólares (R$ 1,6 milhão), além do pagamento dos salários. A decisão de retornar ao Uruguai foi para o clube onde ele se destacou no campeonato local em 2023, buscando reencontrar seu bom futebol e ter mais minutos em campo.

Desde que retornou ao seu país, o atacante reencontrou o caminho dos gols e as boas atuações. Em apenas 14 jogos disputados pelo Peñarol, ele já marcou seis gols e deu duas assistências. Os números, em termos de frequência, superam sua passagem pelo Grêmio, onde ele marcou os mesmos seis gols, mas em 25 partidas. A boa fase, portanto, justifica o grande interesse do clube uruguaio em sua permanência. O contrato de Arezo com o time gaúcho, por fim, é válido até dezembro de 2028, o que dá ao Imortal uma posição confortável para negociar.

