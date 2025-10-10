Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste sábado, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão
Atual líder do Brasileiro, o Palmeiras tem a chance de aumentar a distância para o segundo colocado Flamengo. Neste sábado, o Verdão recebe o Juventude, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão, às 19h (horário de Brasília).

A partida foi adiada na data original estabelecida por conta da participação do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, nos meses de junho e julho deste ano.

Onde assistir

O jogo entre Palmeiras e Juventude, atrasado da 12ª rodada do Brasileirão, terá transmissão do Premiere via pay-per-view.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras chega para enfrentar o Juventude com a moral mais do que elevada. O Verdão venceu o São Paulo de virada no último domingo, e de quebra, assumiu a liderança do Brasileirão mesmo com um jogo a menos. Com isso, a equipe de Abel Ferreira tem a chance de aumentar a distância para o Flamengo, vice-líder, em caso de vitória sobre o Juventude.

No entanto, o Palmeiras não contará com seus principais jogadores. Flaco López, convocado, e Vitor Roque, suspenso, são desfalques para Abel Ferreira neste sábado. Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Facundo Torres e Aníbal Moreno, convocados pelas suas respectivas seleções, também não estarão disponíveis.

Como chega o Juventude

Enquanto o Palmeiras está na ponta de cima da tabela, o Juventude está na ponta de baixo. Na 19ª colocação do Brasileirão, o Jaconero segue com a esperança de se manter na primeira divisão, e para isso, uma vitória diante do Palmeiras seria fundamental para manter a chama acesa.

Com 23 pontos, o Juventude está a cinco pontos de distância para o Santos, primeiro time fora do Z4, mas ainda tem chances de permanecer na Série A. De acordo com a UFMG, o risco de queda do time de Caxias do Sul é de 71,5%.

PALMEIRAS x JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro  – 12ª rodada (jogo atrasado)
Data e horário: 11/10/2025 (sábado), às 19h (de Brasília)
Local: Allianz Parque (SP)
PALMEIRAS: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Andreas Pereira, Allan e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Maurício e Luighi (Bruno Rodrigues). Técnico: Abel Ferreira.
JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Sforza, Jadson, Peixoto e Lucas Fernandes; Rafael Bilu e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

 

