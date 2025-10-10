Palmeiras renova com joia e estipula multa de R$ 631 milhões

Luis Pacheco, de apenas 17 anos, renovou até 2028. Meia já está no radar da comissão técnica de Abel Ferreira para o time principal / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras renovou contrato com Luis Pacheco, meia da equipe sub-17. O novo vínculo do jogador tem validade até 2028, com multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 631 milhões) para clubes de fora do país. A joia da Academia é vista como um dos grandes nomes da base do Palmeiras e é o capitão do time. Com apenas 17 anos, tem passagem por diversas categorias inferiores da Seleção Brasileira.