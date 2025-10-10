Nova versão ou original? GeTV lança vinheta para gols da Seleção Brasileira e divide opiniões

Comandado por Ancelotti, o Brasil sequer tomou conhecimento da Coreia do Sul na goleada por 5 a 0 em Seul, nesta sexta-feira (10) / Crédito: Jogada 10

A goleada brasileira por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul trouxe consigo uma adaptação mais atual da tradicional vinheta “Coração Verde-Amerelo” para os gols da Seleção. Lançada pela ‘GeTV’ na manhã desta sexta-feira (10), a trilha histórica das transmissões da Globo para jogos da Canarinho ganhou uma nova versão com batida de funk e dividiu opiniões entre torcedores. Uma ala mais conversadora demonstrou resistência ao som lançado pelo canal, destacando o valor simbólico da vinheta tradicional. Já a outra, mais adepta à modernização, expressou estranheza pelo novo, mas aprovou a inovação.

“Acho a original melhor, mas ficou maneirinha também”, opinou um torcedor. Já outro não escondeu a insatisfação com a vinheta: “Tinham que funkeirizar, né? Música sempre foi boa e agora isso”. O grave logo antes de começar a batida é de um bom gosto. https://t.co/4zsH1fxHt8 — Wemerson Ribeiro (@wmsribeiro) October 10, 2025

A nova vinheta estreou em um momento de empolgação para a torcida brasileira. Sob chuva e diante de mais de 60 mil pessoas em Seul, a Seleção goleou a Coreia do Sul por 5 a 0 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O resultado animou o público e deu novo fôlego ao trabalho de Carlo Ancelotti à frente da equipe nacional. nao adianta GE voces nunca irão conseguir ser tao iconic igual esse da globo que automaticamente ja sentimos vontade de pintar as ruas com as cores do brasilpic.twitter.com/0FHp1GL941 https://t.co/qtQBvvlo4U — ︎ ︎ (@3RACHAGOAT) October 10, 2025

De gol em gol, com direito a replay O Brasil realmente foi do jeito que sabe, mas exibindo uma evidente melhora tática sob o comando de Ancelotti. Com uma formação ofensiva composta por Vini Jr., Estêvão e Rodrygo, o Brasil não deu espaço ou oportunidade à seleção sul-coreana durante o embate. Estêvão e Rodrygo balançaram as redes logo na etapa inicial e deixaram o Brasil em vantagem por 2 a 0 no intervalo. A jovem promessa do Chelsea ainda marcou mais um na volta aos gramados para o segundo tempo, com apenas dois minutos de bola rolando.