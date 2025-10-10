Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nova versão ou original? GeTV lança vinheta para gols da Seleção Brasileira e divide opiniões

Nova versão ou original? GeTV lança vinheta para gols da Seleção Brasileira e divide opiniões

Comandado por Ancelotti, o Brasil sequer tomou conhecimento da Coreia do Sul na goleada por 5 a 0 em Seul, nesta sexta-feira (10)
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A goleada brasileira por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul trouxe consigo uma adaptação mais atual da tradicional vinheta “Coração Verde-Amerelo” para os gols da Seleção. Lançada pela ‘GeTV’ na manhã desta sexta-feira (10), a trilha histórica das transmissões da Globo para jogos da Canarinho ganhou uma nova versão com batida de funk e dividiu opiniões entre torcedores.

Uma ala mais conversadora demonstrou resistência ao som lançado pelo canal, destacando o valor simbólico da vinheta tradicional. Já a outra, mais adepta à modernização, expressou estranheza pelo novo, mas aprovou a inovação.

“Acho a original melhor, mas ficou maneirinha também”, opinou um torcedor. Já outro não escondeu a insatisfação com a vinheta: “Tinham que funkeirizar, né? Música sempre foi boa e agora isso”.

A nova vinheta estreou em um momento de empolgação para a torcida brasileira. Sob chuva e diante de mais de 60 mil pessoas em Seul, a Seleção goleou a Coreia do Sul por 5 a 0 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O resultado animou o público e deu novo fôlego ao trabalho de Carlo Ancelotti à frente da equipe nacional.

De gol em gol, com direito a replay

O Brasil realmente foi do jeito que sabe, mas exibindo uma evidente melhora tática sob o comando de Ancelotti. Com uma formação ofensiva composta por Vini Jr., Estêvão e Rodrygo, o Brasil não deu espaço ou oportunidade à seleção sul-coreana durante o embate.

Estêvão e Rodrygo balançaram as redes logo na etapa inicial e deixaram o Brasil em vantagem por 2 a 0 no intervalo. A jovem promessa do Chelsea ainda marcou mais um na volta aos gramados para o segundo tempo, com apenas dois minutos de bola rolando.

E se Estêvão fez mais um, então nada mais justo que Rodrygo seguir pelo mesmo caminho, O atacante do Real Madrid também anotou seu segundo tento na partida e garantiu o cenário de golada ao Brasil, por 4 a 0 àquela altura. Mas Vini Jr. ainda apareceu para guardar o dele e fechar o placar histórico em solo asiático.

Próxima parada da Seleção: Japão

A goleada em Seul marcou o primeiro compromisso desta Data Fifa e dos amistosos preparativos para Copa. Com compromisso agendado para próxima terça-feira (14), a delegação brasileira segue na Ásia para encarar o Japão e encerrar, enfim, o ciclo internacional programado pela CBF para testes pré-Mundial de 2026.

O duelo contra os japoneses está marcado para as 07h30 (no horário de Brasília), no Ajinomoto Stadium ou Estádio de Tóquio, em Chofu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

vini jr

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar