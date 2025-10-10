Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Montoro passará por cirurgia, que terá médicos do Botafogo

Jogador chega a Buenos Aires nesta sexta-feira (10), onde ficará em repouso até a data do procedimento cirúrgico
O Botafogo tem uma grande preocupação para a reta final da temporada. O meia Álvaro Montoro sofreu uma fratura na clavícula direita. A lesão ocorreu na última quarta-feira (8), enquanto ele defendia a seleção da Argentina na Copa do Mundo sub-20. O jovem atleta, aliás, passará por cirurgia e não previsão de retorno.

Montoro chega a Buenos Aires nesta sexta-feira (10), onde ficará em repouso até a data da cirurgia, que será comandada pelos médicos da seleção argentina. Além disso, os profissionais do departamento médico do Botafogo acompanharão o procedimento, de acordo com o “ge”. Entretanto, o processo de recuperação será no Rio.

A cirurgia é de responsabilidade dos médicos da AFA, pois o jogador estava com a seleção argentina. Porém, os profissionais do Botafogo estarão presentes no procedimento e vão participar de perto todo o processo.

A lesão do jogador ocorreu ainda no primeiro tempo do jogo contra a Nigéria, pelas oitavas de final. O meia foi substituído imediatamente e deixou o campo chorando muito. Com o ombro deslocado, ele foi para a um hospital em Santiago, no Chile. Os exames, então, constataram a fratura na região. A Argentina venceu o jogo por 4 a 0.

Montoro é um dos principais destaques do Botafogo na temporada 2025. O clube, inclusive, o liberou para a disputa do Mundial sub-20 por uma questão pessoal. A lesão do jovem jogador, portanto, é um duro golpe para as pretensões do time alvinegro na reta final do Campeonato Brasileiro.

Montoro se posiciona

O jovem atleta lamentou desfalcar sua seleção na reta final do torneio, mas não citou o Botafogo.

“Estou vivendo um daqueles momentos difíceis no futebol. Uma lesão me impede de jogar o restante da Copa do Mundo. Dói, porque sonhei com isso, mas estou em paz sabendo que dei tudo por esta camisa. Temos um grupo incrível que vai lutar até o fim e, de agora em diante, serei apenas mais um torcedor torcendo pelos meus companheiros. Força, Argentina”, publicou no Instagram.

