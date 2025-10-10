Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jornalista se rende a Estêvão e crava superioridade em comparativo com Neymar

Europeus, especialmente torcedores do Chelsea, também ficaram eufóricos com atuação do jovem na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul
A performance de Estêvão na goleada da Seleção por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10), em Seul, lhe rendeu elogios do Brasil à Europa, além de novas comparações com a trajetória de Neymar. Autor de dois gols no triunfo, o atacante do Chelsea terminou como destaque do amistoso preparatório para Copa do Mundo de 2026.

É bem verdade que o Brasil impôs um ritmo intenso desde os primeiros minutos de partida, dominando o jogo do início ao fim para mais de 60 mil pessoas em Seul. Com um quarteto ofensivo formado por Rodrygo, Estêvão, Vini Jr e Matheus Cunha, a equipe de Ancelotti construiu a vitória com eficiência e atuações envolventes.

Destaque da partida, Estêvão aproveitou o passe milimétrico de Bruno Guimarães para abrir o placar aos 12 minutos de jogo. Ele ainda balançou as redes no início do segundo tempo, após roubar a bola na entrada da área em falha defensiva coreana e finalizar com categoria. Rodrygo marcou duas vezes, e Vini fechou a conta.

Comparação com Neymar

Durante a transmissão da ‘GeTV’, o comentarista global Bruno Formiga traçou um paralelo do início da carreira profissional do jovem com a de Neymar no Santos.

“O primeiro ano de profissional do Estêvão, se olhar em números e participações, brigou para ser o melhor jogador do campeonato. Ele brigou pelo título brasileiro, brigou em algum momento para liderar assistências e artilharia. Então, o primeiro ano como profissional é melhor que o primeiro ano do Neymar”, avaliou Formiga.

Europa eufórica com Estêvão

Engana-se quem acredita que a empolgação se limitou ao solo nacional e projeções sobre o Mundial. Europeus, sobretudo torcedores do Chelsea, repercutiram especialmente a inteligência tática do jovem no primeiro gol da Seleção.

“Esse gol pela Seleção Brasileira deixa claro como ele é bom no posicionamento. Está no momento certo, na hora certa”, escreveu o perfil Alphagram. Outro corroborou: “A jogada para correr atrás na área… perigosa. Como um ninja”.

“A nova superestrela do Brasil está aqui com a gente. Apenas 18 anos…”, escreveu um torcedor dos Blues.

Sequência de preparação

Com o resultado, a Seleção Brasileira segue sua preparação para a Copa do Mundo de 2026. O próximo compromisso será contra o Japão, às 07h30 (de Brasília) da próxima terça-feira (15), também em solo asiático. A expectativa é de que Ancelotti promova mudanças, mas mantenha a base ofensiva que funcionou com eficiência diante dos sul-coreanos.

