Jorge Iggor repreende Formiga durante transmissão da GE TV: “Seja responsável”

Os dois atuaram juntos na exibição do amistoso do Brasil em projeto digital da Globo. Narrador discorda de comentário do companheiro
Foto: Bob Paulino / Globo

O amistoso entre Brasil e Coreia do Sul contou com um atrativo maior na transmissão da GE TV. Isso porque o comentarista Bruno Formiga fez uma declaração que não agradou ao narrador Jorge Iggor. Durante a primeira etapa do jogo amigável, o comentarista sugeriu que os jovens alunos têm o direito a faltar a escola em dia de partidas importantes. Assim, o locutor fez uma correção e ressaltou que depois é importante buscar uma forma de compensar a ausência e repor as aulas. Em seguida, solicitou que o companheiro tenha uma postura mais responsável, principalmente em suas falas.

Confira o diálogo dos comunicadores

Para a galera do colégio: tem jogo grande? Falta a aula. Negocia” (Bruno Formiga)

“Mas repõe a aula, né?” (Jorge Iggor)

“Aí já não é mais comigo. A minha sugestão é: falte. Ou chegue na segunda aula”. (Bruno Formiga):

“Seja responsável na sua sugestão, Bruno Formiga” (Jorge Iggor).

“Jorge Iggor, o que mudou minha vida foi o futebol, não a aula de matemática” (Bruno Formiga)

“Os dois são bem importantes” (Jorge Iggor)

Brasileirão e Copa do Brasil são trunfos da GE TV

A Globo estruturou um plano ambicioso para a GE TV, seu novo projeto digital, no qual pretende exibir jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil para concorrer com a CazéTV. Além disso, o canal se move para transmitir partidas da Libertadores a partir das quartas de final do torneio. O pontapé do sistema está marcado para o dia 04 de setembro.

Conforme mencionado, o projeto pretende bater de frente com a CazéTV, no Youtube, com conteúdo gratuito. A ideia se baseia, portanto, em exibir partidas que passam em TV aberta inspirado no modelo desenvolvido pelo streamer Casimiro Miguel. Neste contexto, a emissora entende que a Libertadores, por exemplo, poderá figurar na grade do Youtube, visto que detém os direitos da competição. Por sinal, a GE TV exibiu o amistoso da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10).

