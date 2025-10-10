Jorge Iggor repreende Formiga durante transmissão da GE TV: “Seja responsável”

O amistoso entre Brasil e Coreia do Sul contou com um atrativo maior na transmissão da GE TV. Isso porque o comentarista Bruno Formiga fez uma declaração que não agradou ao narrador Jorge Iggor. Durante a primeira etapa do jogo amigável, o comentarista sugeriu que os jovens alunos têm o direito a faltar a escola em dia de partidas importantes. Assim, o locutor fez uma correção e ressaltou que depois é importante buscar uma forma de compensar a ausência e repor as aulas. Em seguida, solicitou que o companheiro tenha uma postura mais responsável, principalmente em suas falas. Confira o diálogo dos comunicadores

“Para a galera do colégio: tem jogo grande? Falta a aula. Negocia” (Bruno Formiga) “Mas repõe a aula, né?” (Jorge Iggor) “Aí já não é mais comigo. A minha sugestão é: falte. Ou chegue na segunda aula”. (Bruno Formiga): “Seja responsável na sua sugestão, Bruno Formiga” (Jorge Iggor).

“Jorge Iggor, o que mudou minha vida foi o futebol, não a aula de matemática” (Bruno Formiga) “Os dois são bem importantes” (Jorge Iggor)