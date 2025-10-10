Imprensa estrangeira enaltece trio de ataque do Brasil em goleada sobre a Coreia do Sul

Estêvão, Rodrygo e Vini Jr brilham com bonitas jogadas individuais, intensidade e gols e chamam a atenção do diário "As", da Espanha / Crédito: Jogada 10

O Brasil goleou, com tranquilidade, a Coreia do Sul por 5 a 0, em Seul, nesta sexta-feira (10), em um amistoso internacional. Assim, dentro das quatro linhas, o trio Estêvão, Rodrygo e Vini Jr brilhou com bonitas jogadas individuais, intensidade e gols, que impressionaram a imprensa estrangeira. Afinal, o diário ‘As’, da Espanha, ressaltou a presença de três jogadores do Real Madrid no time titular do amistoso. Militão, Rodrygo e Vini Jr. começaram a partida entre os titulares. Além disso, o jornal fez questão de salientar que o Rayo deixou uma pulga atrás da orelha de Xabi Alonso, comandante merengue, com essa atuação e dois tentos.