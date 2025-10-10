Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio planeja regularizar salários dos jogadores na próxima semana

Grêmio planeja regularizar salários dos jogadores na próxima semana

Objetivo do Imortal é evitar que haja divergência com os direitos de imagem, já que são acordos firmados em carteira
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Grêmio já começou uma intervenção para regularizar os salários do elenco, pois o pagamento da remuneração de setembro está em atraso. As quantias dizem respeito ao acerto que os atletas concretizaram e recebem sob o formato CLT. Membros da diretoria já conversaram com o grupo e a promessa foi normalizar os seus vencimentos até a próxima segunda-feira (13).

Apesar disso, há risco de a direção do Tricolor gaúcho estabelecer um prolongamento do prazo. Contudo, caso isso ocorra, a intenção é que a regularização dos salários com a próxima semana sendo a data limite. Afinal, a intenção é evitar que haja divergências com os direitos de imagem.

A remuneração em carteira simboliza aproximadamente 40% do salário total dos jogadores. Inclusive, a maior parte do pagamento mensal ocorre através dos direitos de imagem, que os jogadores recebem até o último dia de cada mês. Ou seja, a quitação do maior vencimento ainda está dentro do prazo. Porém, há um receio que o Grêmio não consiga cumprir o acordo até a a próxima semana. Portanto, há o temor que haja também o atraso dos direitos de imagem.

O Imortal mapeia alternativas para cumprir a promessa feita aos atletas e, para garanti-la, conversa com bancos na tentativa de acertar um empréstimo. O Grêmio sinalizou que sofre com problemas de fluxo de caixa por não receber o repasse da quantia de patrocínio que teria direito da Alfa, sua patrocinadora máster. A liminar na Justiça obtida pelo Flamengo para impedir a divisão de R$ 77 milhões que os outros clubes integrantes da Libra teriam direito também afeta o Imortal.

Patrocinadora se compromete a ajudar o Grêmio

Com a necessidade de o clube procurar saídas para normalizar a remuneração dos jogadores, a Alfa fez a promessa que ficará responsável em bancar financeiramente os juros dos eventuais empréstimos que o Tricolor gaúcho acertar com bancos, com o intuito de regularizar os vencimentos não apenas do elenco, mas também para conseguir cumprir as obrigações de rotina.

De forma mensal, a casa de apostas desembolsa R$ 4 milhões ao Tricolor gaúcho. Ou seja, o clube sofrerá com uma diferença de R$ 12 milhões nas contas em comparação do que estava previsto. Por ano, o acordo de patrocínio prevê que a Alfa precisa fazer um investimento de R$ 50 milhões. A empresa também é patrocinadora do Internacional, mas não há relatos de problemas de atraso de pagamento de quantias previstas no vínculo de parceria.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Grêmio

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar