Grêmio fará jogo-treino contra o Brasil de Pelotas na Arena durante a Data Fifa

Teste será aberto ao público, faz parte de uma ação do Imortal em alusão ao Dia das Crianças e também ajudará os jogadores a recuperarem ritmo / Crédito: Jogada 10

O Grêmio receberá o Brasil de Pelotas para um jogo-treino, às 11h deste sábado (11), na Arena. Inclusive, o teste estará aberto ao público, pois o evento representa também uma ação do clube em referência ao Dia das Crianças. O teste também será importante para Mano Menezes e sua comissão técnica promoverem a retomada do ritmo de jogo do elenco durante a Data Fifa. No atual cenário, o Xavane disputa a Copa FGF e está na segunda colocação do torneio. Assim, o trio de jogadores que estava no departamento médico e já retornou aos treinos tem chances de participar do jogo-treino contra o Brasil de Pelotas. O comandante observa suas evoluções e já realiza ajustes para definir o time titular com as possíveis voltas do lateral-direito Marcos Rocha, o meio-campista Cuéllar e o atacante Carlos Vinícius.

Mesmo em melhores condições físicas, os três ainda estão em fase final de tratamento de problemas musculares. O atacante Cristian Oliveira ainda é dúvida, porque o uruguaio ainda cumpre as atividades de forma individual pelos incômodos musculares. Em contrapartida, o goleiro Tiago Volpi tem pequena probabilidade de estar em campo. Isso porque o arqueiro continua em recuperação do edema na coxa. Detalhes para o acesso da torcida do Grêmio Os torcedores do Imortal terão duas formas de acessar o estádio. Os requisitos para assistir ao duelo são fazer uma doação mínima de R$ 10 ao Instituto Geração Tricolor (IGT) via QR Code ou ofertar um brinquedo em bom estado. A propósito, a entrada de crianças é livre exatamente pelo caráter do evento. O acesso dos menores de idade será permitido somente pela doação de brinquedos, que deverão ser entregues em caixas coletoras nas Rampas Leste e Oeste. Os portões abrem a partir das 10h, e a prioridade é que o jogo-treino prioritariamente receba um público familiar. Por outro lado, não será permitida a entrada de torcedores visitantes. A assessoria da Arena anunciou também que não haverá a necessidade de biometria ou reconhecimento facial.