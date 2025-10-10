Freytes sofre com oscilação, mas ainda tem moral no Fluminense

Zagueiro falhou em lance do gol da vitória do Mirassol, na última quarta-feira (8), em jogo atrasado do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Um dos reforços do Fluminense na temporada, Freytes ainda divide opiniões. Afinal, mesmo sendo o zagueiro que mais atuou no ano, o argentino tem oscilado entre boas e más atuações. Assim, a cada falha, como a que custou a derrota para o Mirassol, na última quarta-feira (8), o jogador volta a ser questionado. No início do ano, Freytes apresentou dificuldades na adaptação. Mesmo assim, disputou oito jogos no Carioca sob o comando de Mano Menezes, mas acabou preterido por Ignácio na final diante do Flamengo. Contudo, a chave virou após a troca de treinador. Com a chegada de Renato Gaúcho, o jogador cresceu e se firmou.