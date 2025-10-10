Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Freytes sofre com oscilação, mas ainda tem moral no Fluminense

Zagueiro falhou em lance do gol da vitória do Mirassol, na última quarta-feira (8), em jogo atrasado do Brasileirão
Um dos reforços do Fluminense na temporada, Freytes ainda divide opiniões. Afinal, mesmo sendo o zagueiro que mais atuou no ano, o argentino tem oscilado entre boas e más atuações. Assim, a cada falha, como a que custou a derrota para o Mirassol, na última quarta-feira (8), o jogador volta a ser questionado.

No início do ano, Freytes apresentou dificuldades na adaptação. Mesmo assim, disputou oito jogos no Carioca sob o comando de Mano Menezes, mas acabou preterido por Ignácio na final diante do Flamengo. Contudo, a chave virou após a troca de treinador. Com a chegada de Renato Gaúcho, o jogador cresceu e se firmou.

Freytes viveu o seu melhor momento no Mundial de Clubes. O zagueiro atuou em cinco partidas e fez um gol — o seu único com a camisa tricolor. Dessa forma, o bom desempenho rendeu elogios até mesmo de Materazzi, campeão do mundo com a Itália em 2006, após a vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão, nas oitavas de final.

Apesar da falha contra o Mirassol, Freytes ainda goza da confiança do Fluminense. O zagueiro, que se firmou e roubou o espaço de Ignácio após a chegada de Renato Gaúcho, atuou os 90 minutos nos quatro jogos sob o comando de Zubeldía. Além disso, pesa a favor ser o único zagueiro do elenco e ter experiência como lateral.

