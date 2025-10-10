França vence Azerbaijão com gol e assistência de Mbappé nas Eliminatórias

A França está a passos largos para a classificação na Copa do Mundo 2026. Nesta sexta-feira (10), a seleção francesa fez o necessário para vencer o Azerbaijão por 3 a 0, no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 3ª rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias. Mbappé abriu o placar com um golaço e deu assistência para Rabiot ampliar. Na reta final da partida, Thauvin, que entrou na vaga do camisa 10, marcou outro belo gol e confirmou os 100% de aproveitamento da equipe na competição.

Dessa maneira, a França chegou a 12 pontos em três rodadas e manteve os cinco de vantagem para a Ucrânia, vice-líder. Os ucranianos também entraram em campo nesta sexta-feira e venceram a Islândia em confronto direto pela segunda posição. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.

Além disso, a França chegou à quarta vitória consecutiva somando todas as competições e vem confirmando o favoritismo no Grupo D das Eliminatórias.

Por outro lado, Azerbaijão chegou ao 13º jogo consecutivo sem vitória. Ao todo, foram três empates e 10 derrotas. Assim, a seleção é a lanterna do Grupo D, com somente um ponto conquistado em três rodadas.

França x Azerbaijão

A França controlou o jogo no primeiro tempo, mas teve dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras. O Azerbaijão, por sua vez, se fechou bem e deixou poucos espaços para os adversários. Coman, Olise e Ekitiké até tentaram, mas sem exigir grandes defesas do goleiro. No entanto, quando o empate parecia certo, Mbappé decidiu e marcou um golaço. No último lance da primeira etapa, o camisa 10 arrancou desde o meio-campo, fez grande jogada individual e finalizou com categoria, rasteiro, para abrir o placar.