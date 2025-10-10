Fluminense define data de lançamento do terceiro uniforme

Camisa grená com o tema "nós somos do Rio de Janeiro" foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube, há duas semanas / Crédito: Jogada 10

Fluminense e Umbro já sabe quando irão lançar o terceiro uniforme da temporada de 2025. O lançamento do uniforme ocorrerá no dia 15 de outubro nos canais oficiais do Tricolor e da fornecedora, enquanto a venda nas lojas oficiais no site da Umbro começará no dia 16. A informação é do “Nasce o Flu” e confirmada pelo Jogada10. A recepção ao novo uniforme foi extremamente positiva. A camisa, aliás, já está sendo comparada ao popular terceiro uniforme de 2012, que também era grená e dourado. Para muitos, este modelo é o mais bonito do século XXI.