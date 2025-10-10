Flamengo tem sequência decisiva após Data Fifa

Sequência rubro-negra tem clássico carioca, "final antecipada" do Brasileirão, definição na Libertadores e jogo no Nordeste / Crédito: Jogada 10

O Flamengo vai encarar uma dura sequência ao fim da Data Fifa visando a reta final da temporada. Isso porque o time treinado por Filipe Luís terá seis jogos em 18 dias, em duelos que podem definir o futuro rubro-negro em 2025. A sequência começa com nada menos do que o clássico contra o Botafogo, quarta-feira (15/10), no Nilton Santos. O duelo vale pela 28ª rodada do Brasileirão, competição cuja qual o Flamengo aparece na segunda posição, com 55 pontos.