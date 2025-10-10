Ex-astro da Juventus sobrevive a grave colisão e relata acidente com veículo de R$ 1,9 milhão

Aposentado desde 2023, o ex-atacante detalhou momentos que antecederam o incidente que ainda envolveu outros dois automóveis / Crédito: Jogada 10

A ex-estrela da Juventus Eljero Elia, de 38 anos, se envolveu em um grave acidente no último fim de semana próximo à cidade de Leiden, na rodovia A4, na Holanda. A colisão com outros dois automóveis foi tão severa que sua Lamborghini, avaliada em cerca de 300 mil euros (aproximadamente R$ 1,9 milhão), teve perda total declarada. Além disso, o incidente causou o fechamento temporário da via para investigação e árdua remoção de destroços. Segundo informações da imprensa local, o ex-atacante perdeu o controle do carro por volta das 21h45 (horário na Holanda), após o trânsito à sua frente parar abruptamente. Ele relatou, em entrevista ao canal Omroep West, os momentos de muita tensão entre a paralisação dos veículos na pista até a colisão de seu automóvel.

“O trânsito à minha frente parou de repente. Não consegui travar a tempo. A única coisa que consegui fazer foi evitar bater no carro que vinha logo atrás. Só houve danos nos carros. Poderia ter sido pior, de qualquer forma”, afirmou. O impacto destruiu completamente a parte dianteira da Lamborghini, que ficou irreconhecível após o acidente. Imagens registradas por testemunhas mostram o veículo com a frente amassada e peças espalhadas pela pista. Apesar da gravidade do choque, todos os motoristas envolvidos acabaram liberados após prestarem depoimento à polícia local. Relato de Eljero Elia Elia ainda relatou que o acidente aconteceu em um trecho considerado tranquilo da rodovia. Em seu relato, explicou que o carro derrapou ao tentar frear e que um dos veículos à frente não sinalizou a parada com o pisca-alerta. “Eu tentei frear, mas derrapei. Um carro à frente não ligou o pisca-alerta, então não consegui reagir a tempo. Passei um pouco, o que me fez bater mais na lateral”, completou o ex-atleta.