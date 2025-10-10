Estônia x Itália: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam em partida válida pela 7ª rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

Na tentativa de retornar à Copa do Mundo após ficar duas edições fora, a Itália visita a Estônia neste sábado (11), às 15h45 (de Brasília), na Arena Le Coq, na capital Tallinn, em partida válida pela 7ª rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Bellingham defende mais diálogo sobre saúde mental e critica pressões das redes sociais Como chega a Estônia A Estônia não vive um bom momento nas Eliminatórias e vem de três derrotas seguidas no Grupo I. Assim, o time segue na 4ª posição do grupo, com três pontos, seis a menos que Itália e Israel, segundo e terceiro colocados, respectivamente. Além disso, a Noruega é a grande sensação da chave, com 15 pontos e 100% de aproveitamento. Na partida mais recente, a Estônia visitou justamente a Itália, e acabou sendo derrotada por 5 a 0. Contudo, o técnico Jürgen Henn tem um motivo para celebrar. Isto porque o Karol Mets, capitão da seleção estoniana, está de volta após dez meses afastado por lesão.

Como chega a Itália Por outro lado, o grande objetivo da Itália é garantir a classificação direta para a Copa do Mundo. Para isso, a equipe precisa vencer todos os duelos que terá pela frente. Depois da Estônia, os italianos recebem Israel na próxima terça-feira (14), visitam a Moldávia no primeiro duelo da Data Fifa de novembro e encerram a participação no confronto direto com a Noruega pela liderança do Grupo I. Além disso, a tetracampeã Mundial chega pressionada após ficar de fora das Copas do Mundo disputadas na Rússia, em 2018, e no Qatar, em 2020. Por fim, a expectativa é que o técnico Gattuso mantenha a base da equipe que goleou a própria Estônia no último compromisso pelas Eliminatórias.