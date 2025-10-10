Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Entenda quais são os planos do Corinthians para quitar dívida da Arena

Timão segue tentando se livrar das dívidas financeiras com o estádio
Autor Jogada 10
Em meio à paralisação do Brasileirão para os jogos da Seleção Brasileira na Data Fifa, o Corinthians se movimenta nos bastidores para tentar sanar a dívida da NeoQuímica Arena.

De acordo com informações publicadas pelo UOL, o Corinthians foi até a Caixa Econômica Federal para pedir o valor da quitação da dívida da NeoQuímica Arena. O valor da dívida está em R$670 milhões, aproximadamente.

Ainda segundo o UOL, a Caixa ainda não respondeu oficialmente o Corinthians sobre o valor que seria cobrado caso o clube paulista pague a dívida à vista.

No momento, o Corinthians tem mais de 2 bilhões de reais em dívidas. O clube ainda não pagou o transfer ban de R$40 milhões por Félix Torres. Logo, não teria dinheiro para quitar a Arena de imediato.

Contudo, de acordo com o UOL, o Corinthians negocia uma nova venda de naming rights do estádio com algumas empresas. Um dos pedidos do clube seria o adiantamento do valor do pagamento. Com isso, o clube poderia quitar a dívida, caso o desconto do pagamento à vista seja próximo do que espera receber de um novo patrocinador.

Corinthians busca novos parceiros

Neste momento, o Corinthians estaria negociando com cerca de três empresas para vender um combo de naming rights e patrocínio master. Segundo o UOL, o Timão teria comunicado a Esportes da Sorte, atual patrocinadora, que tem um desejo de receber mais dinheiro. Avisando que a empresa poderia entrar na concorrência para se manter como master e detentora do naming rights do estádio.

De olho no mercado, o Corinthians deseja receber cerca de 270 milhões no combo ‘naming rights + patrocínio master’. Neste valor, 70 milhões de naming rights – com um contrato de 700 milhões por 10 anos – e 200 milhões como master em um contrato de três anos, totalizando 600 milhões.

