Entenda quais são os planos do Corinthians para quitar dívida da Arena

Timão segue tentando se livrar das dívidas financeiras com o estádio / Crédito: Jogada 10

Em meio à paralisação do Brasileirão para os jogos da Seleção Brasileira na Data Fifa, o Corinthians se movimenta nos bastidores para tentar sanar a dívida da NeoQuímica Arena. De acordo com informações publicadas pelo UOL, o Corinthians foi até a Caixa Econômica Federal para pedir o valor da quitação da dívida da NeoQuímica Arena. O valor da dívida está em R$670 milhões, aproximadamente.

Ainda segundo o UOL, a Caixa ainda não respondeu oficialmente o Corinthians sobre o valor que seria cobrado caso o clube paulista pague a dívida à vista. No momento, o Corinthians tem mais de 2 bilhões de reais em dívidas. O clube ainda não pagou o transfer ban de R$40 milhões por Félix Torres. Logo, não teria dinheiro para quitar a Arena de imediato. Contudo, de acordo com o UOL, o Corinthians negocia uma nova venda de naming rights do estádio com algumas empresas. Um dos pedidos do clube seria o adiantamento do valor do pagamento. Com isso, o clube poderia quitar a dívida, caso o desconto do pagamento à vista seja próximo do que espera receber de um novo patrocinador.