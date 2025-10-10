Em jogo com gols anulados e pênalti perdido, Remo supera Athletico-PR e se aproxima do G4

Com o 2 a 1 sobre o Furacão em Belém do Pará, Leão chega pela primeira vez à terceira vitória consecutiva na Série B do Brasileiro

Em jogo marcado por gols anulados e um pênalti perdido, o Remo levou a melhor sobre o Athletico-PR ao vencer por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (9), pela 31ª rodada da Série B do Brasileiro. Marcelinho abriu o placar para os donos da casa, Dudu igualou para os paranaenses, mas Caio Vinícius selou o triunfo dos paraenses no Estádio do Baenão.

O atacante Viveros chegou a marcar para os visitantes aos 35 minutos do primeiro tempo, mas estava em situação de impedimento. No começo da etapa final, o Furacão voltou a balançar a rede, desta vez com Luiz Fernando. Mas o atacante, a exemplo do colega de posição, estava impedido. Aos 38′, Pedro Rocha teve a oportunidade de ampliar de pênalti para os paraenses, mas carimbou a trave.