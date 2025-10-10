Depay comenta sobre roubo de passaporte após marcar em goleada da Holanda: “Foi muito duro’

Atacante corintiano contou, ainda, como vai retornar para o Brasil sem o documento de identificação

Devido ao episódio desagradável, o atacante do Corinthians perdeu o voo e não teve outra opção a não ser se apresentar com atraso. Em razão disso, surgiram rumores de que ele poderia ficar de fora da partida.

Sem participar de um dos dias de treinamento, Depay iniciou no banco de reservas e entrou apenas aos 22 minutos do segundo tempo. Mesmo assim, ele balançou a rede nos acréscimos, selando o placar de 4 a 0.

Após o confronto pela seleção holandesa, o camisa 10 corintiano afirmou que teve de gastar uma “energia extra”. E explicou quais serão os seus próximos passos ao voltar para o Brasil.

“Pedi (um novo), então preciso esperar um pouco. Espero que tudo seja bem organizado. A embaixada do Brasil vai me dar outro passaporte. Tenho um de emergência para quando voltar. Mas foi muito duro, uma energia extra que não foi legal. De qualquer modo, no final, sempre vale a pena. A KNVB (Federação Holandesa de Futebol) me ajudou com isso também”, destacou o jogador.

Ao deixar o dele diante de Malta, Memphis Depay chega a 53 gols e se mantém firme como o maior artilheiro da história da seleção da Holanda.