Craques de 94, Romário e Baggio se reencontram em Jogo das Estrelas no Maracanã

Protagonistas da final da Copa do Mundo voltam a se enfrentar em evento beneficente que reunirá Zico, Cafu, Materazzi e outros craques / Crédito: Jogada 10

O Maracanã será o palco de um reencontro histórico nesta sexta-feira (10). Os craques Romário e Roberto Baggio, grandes protagonistas da final da Copa do Mundo de 1994, voltarão a se enfrentar na “Partida do Coração”. O evento beneficente, que começa às 19h, celebra a amizade entre Brasil e Itália e reunirá uma constelação de campeões mundiais. A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv. O principal objetivo do evento é promover a inclusão social por meio do esporte, com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade convidados para formar uma torcida especial no estádio. O reencontro entre o “Baixinho” e o “Divino Codino” revive a memória da decisão da Copa de 94, nos Estados Unidos. Naquela final, após um empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, a Seleção Brasileira conquistou o tetracampeonato nos pênaltis. O título foi selado justamente quando Baggio, o principal jogador italiano, desperdiçou sua cobrança, chutando por cima do gol. Agora, mais de 30 anos depois, os dois ícones daquela geração estarão novamente em lados opostos, em um clima de festa e solidariedade.