Costa do Marfim atropela Seychelles, mas definição de vaga na Copa fica para última rodada

Marfinenses aplicam 7 a 0, mas veem Gabão vencer Gâmbia e adiar o sonho da classificação para o Mundial de 2026

Dessa forma, os gaboneses somam 22 pontos contra 23 dos marfinenses. Na última rodada, os Elefantes recebem Quênia, na terça-feira (14), às 16h (de Brasília), no Olímpico de Ebimpé. No mesmo dia e horário, Gâmbia também entrará em campo, como mandante, no Franceville, diante de Burundi.

A Costa do Marfim passeou em campo diante de Seychelles, a pior seleção das Eliminatórias Africanas, e aplicou uma goleada por 7 a 0 , no Complexo Nacional. Assim, Sangare, Agbadou, Diakite, Guessand, Diomand, Adingra e Kessie carimbaram o triunfo. Contudo, por causa da vitória do Gabão sobre Gâmbia, por 4 a 3, os marfinenses ainda não garantiram a vaga para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Primeiro tempo

Logo aos cinco minutos, “Os Elefantes” abriram o placar, com um pênalti infantil da defesa dos donos da casa. Assim, Ibrahim Sangare foi para a cobrança e acertou o ângulo do goleiro Alvin Michel. Em seguida, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Agbadou, que carimbou uma pedrada para estufar a rede.

Com enorme tranquilidade, a Costa do Marfim ampliou ainda nos primeiros quarenta e cinco minutos. Diakite recebeu na pequena área e só teve o trabalho de escorar em direção ao fundo do gol. Michel saiu muito mal de sua meta depois de uma cobrança de escanteio, e Guessand tocou de cabeça para fazer o quatro.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, Diomand teve muita liberdade na frente da área, para transitar pelo setor e acertar o chutou no canto. Na sequência, o arqueiro dos donos da casa saiu mal do gol novamente, e Adingra estufou a rede e aumentou a goleada para 6 a 0. Por fim, não perca as contas, Kessie ainda teve tempo para fazer o sétimo e sacramentar o triunfo marfinense.

