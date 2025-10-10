Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Costa do Marfim atropela Seychelles, mas definição de vaga na Copa fica para última rodada

Costa do Marfim atropela Seychelles, mas definição de vaga na Copa fica para última rodada

Marfinenses aplicam 7 a 0, mas veem Gabão vencer Gâmbia e adiar o sonho da classificação para o Mundial de 2026
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Costa do Marfim passeou em campo diante de Seychelles, a pior seleção das Eliminatórias Africanas, e aplicou uma goleada por 7 a 0, no Complexo Nacional. Assim, Sangare, Agbadou, Diakite, Guessand, Diomand, Adingra e Kessie carimbaram o triunfo. Contudo, por causa da vitória do Gabão sobre Gâmbia, por 4 a 3, os marfinenses ainda não garantiram a vaga para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Dessa forma, os gaboneses somam 22 pontos contra 23 dos marfinenses. Na última rodada, os Elefantes recebem Quênia, na terça-feira (14), às 16h (de Brasília), no Olímpico de Ebimpé. No mesmo dia e horário, Gâmbia também entrará em campo, como mandante, no Franceville, diante de Burundi.

Primeiro tempo

Logo aos cinco minutos, “Os Elefantes” abriram o placar, com um pênalti infantil da defesa dos donos da casa. Assim, Ibrahim Sangare foi para a cobrança e acertou o ângulo do goleiro Alvin Michel. Em seguida, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Agbadou, que carimbou uma pedrada para estufar a rede.

Com enorme tranquilidade, a Costa do Marfim ampliou ainda nos primeiros quarenta e cinco minutos. Diakite recebeu na pequena área e só teve o trabalho de escorar em direção ao fundo do gol. Michel saiu muito mal de sua meta depois de uma cobrança de escanteio, e Guessand tocou de cabeça para fazer o quatro.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, Diomand teve muita liberdade na frente da área, para transitar pelo setor e acertar o chutou no canto. Na sequência, o arqueiro dos donos da casa saiu mal do gol novamente, e Adingra estufou a rede e aumentou a goleada para 6 a 0. Por fim, não perca as contas, Kessie ainda teve tempo para fazer o sétimo e sacramentar o triunfo marfinense.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar