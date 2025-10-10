Corinthians x Boca Juniors, pela Libertadores Feminina: onde assistir e escalações

Equipes fazem confronto neste sábado (11), às 16h, em Morón, na Argentina, por uma vaga na semifinal da competição

Quem vencer o duelo, vai para as semifinais encontrar a Ferroviária ou o Independente Dragonas. Do outro lado da chave estão São Paulo contra Deportivo Cali, da Colômbia, e o chileno Colo-Colo contra o paraguaio Libertad. As semifinais serão na quarta-feira (15) e a final e a disputa do terceiro lugar estão marcados para o sábado (18).

Em busca da classificação para próxima fase, Corinthians e Boca Juniors fazem confronto neste sábado (11), às 16h (de Brasília), no Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón, na Argentina, pelas quartas de final da Libertadores feminina de futebol.

Onde assistir

A partida entre Corinthians e Boca Juniors terá a transmissão ao vivo do SporTV e XSports (TV); Canal Goat e CazéTV (YouTube); e NSports e PlutoTV (streaming).

Como chega o Corinthians

O Corinthians, atual bicampeão e maior vencedor da Libertadores Feminina, fez uma primeira fase difícil e chegou na última partida com riscos de eliminação. Porém, acabou como o melhor time do Grupo A. Somou sete pontos, com duas vitórias e um empate. As Brabas, afinal, estrearam com um empate contra o Independente Del Valle, do Equador. A seguir, derrotaram com facilidade o boliviano Always Ready. Por fim, na terceira rodada contra o Independente Santa Fé, da Colômbia, precisava de um empate para avançar. No entanto, acabou vencendo.

Em entrevista, a meia Duda destacou que o grupo espera um duelo equilibrado e exigente. A atleta, aliás, também pontuou a necessidade de maior precisão nas finalizações.

“A expectativa é essa, vai ser um grande jogo, muito difícil. A gente vem falando muito da questão da efetividade. Hoje (quarta-feira), mais uma vez, a gente criou muitas oportunidades e não conseguimos matar o jogo. E chegando no mata-mata, a gente sabe que as equipes vão ficando mais qualificadas. Acho que esse é nosso principal foco. Trabalhar bem, descansar bem com o grupo, mas, quando tiver as oportunidades, a gente precisa matar, porque o adversário vem com sangue no olho também”, disse ela.