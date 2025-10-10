Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians divulga novo balanço com crescimento de dívida

De acordo com o balancete de julho, divulgado pelo clube nesta sexta-feira, valor está em R$ 2,7 bilhões
O Corinthians divulgou nesta sexta-feira (10) o balancete financeiro do mês de julho. O principal destaque é que a dívida do clube continua subindo e atingiu a marca de R$ 2,7 bilhões.

De todo valor, R$ 655 milhões são referentes ao financiamento da Neo Química Arena. O restante vem de obrigações do Timão, como impostos, empréstimos, pendências com outros clubes e direitos de imagem de jogadores.

O balancete também mostra que o Corinthians, até o mês de julho, registrou um déficit de R$ 103 milhões. A previsão é que o clube alvinegro termine o ano de 2025 com um resultado negativo de R$ 83,3 milhões.

O resultado operacional, que não leva em consideração despesas financeiras, teve déficit de R$ 3 milhões. Entretanto, o Timão teve um gasto de R$ 121 milhões com juros. O clube social também apresenta resultado negativo, com R$ 26,5 milhões de déficit. O futebol, por outro lado, tem superávit de R$ 13 milhões.

Na última semana, o Corinthians criou um comitê de planejamento estratégico e reestruturação financeira. De acordo com o presidente Osmar Stabile, o órgão surge com a ideia de garantir o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade a longo prazo do clube. No momento, o Timão sofre de transfer ban por uma dívida com o Santos Laguna, na contratação de Félix Torres.

