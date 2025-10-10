Conselho Deliberativo faz 30 questionamentos à SAF do Botafogo

Movimentação dá sequência à reunião do dia 29 de setembro, quando conselheiros apresentaram abaixo-assinado pedindo presença de Durcesio Mello

A reunião desta terça-feira está atrelada ao encontro dia 29 de setembro . Naquele dia, o conselheiros do clube apresentaram um abaixo-assinado pedindo a convocação de Durcesio Mello, ex-presidente do Alvinegro, para prestar contas sobre questões societárias, contábeis e de gestão. O documento, aliás, teve assinatura de 42 conselheiros.

O Conselho Deliberativo do Botafogo enviou 30 perguntas à SAF. O CEO Thairo Arruda irá respondâ-las na próxima terça-feira, em reunião marcada para General Severiano. O encontro será fechado a conselheiros do clube social e aos representantes da SAF. Além de Thairo Arruda, o CEO do associativo, Gilnei Botrel, também estará presente. A informação é do “ge”.

“Todos nós queremos, além de manter a fórmula vitoriosa construída a partir da parceria com John Textor, proteger a instituição Botafogo de Futebol e Regatas. E isso passa pela garantia de plena transparência na relação do Clube com a SAF, como rezam as boas práticas de governança e compliance. Essa é responsabilidade direta do representante do Botafogo no Conselho de Administração da SAF”, aponta o documento.

Naquela ocasião, o vice-presidente executivo, Jonas Marmello, respondeu parte dos questionamentos. No entanto, ele se declarou sem competência para tratar de temas financeiros e contábeis. Diante disso, a reunião terá conclusão com o encontro de terça.

Por fim, o grupo enviou as 30 perguntas por e-mail à SAF nos últimos dias. A maior parte delas, aliás, é sobre questões de gestão e da situação financeira do clube-empresa.