Com show de Romário, lendas do Brasil goleiam a Itália em jogo beneficente no Maracanã

Mais craques além de Romário

O evento, contudo, não se resumiu apenas ao Baixinho. Um time de estrelas esteve em campo e no banco de reservas. Pelo lado brasileiro, Zico atuou como técnico e não entrou em campo.

“O joelho não permite mais, está complicado”, brincou o Galinho. Ele ainda celebrou o reencontro com os amigos:

“Saudade do Baggio, que é um ídolo que a gente quer ver sempre. Materazzi é um grande amigo, então é muito bom rever esse pessoal.”

Do lado italiano, além de Baggio, o zagueiro Materazzi e o ex-jogador do São Paulo, Éder, também participaram da festa no Rio de Janeiro.

Outro que brilhou na partida foi o capitão do penta, Cafu. Aos 55 anos, o ex-lateral esbanjou fôlego, marcou um gol e ainda fez a jogada que resultou em um gol contra de Materazzi.

“É sempre um prazer enorme, o Maracanã é mágico, mesmo em um jogo como esse, de festa. A maioria dessas crianças nunca pisou no Maracanã, para elas deve ser um dia ímpar hoje, e para nós também”, declarou o bicampeão mundial, destacando o caráter social do evento que lotou o Maraca com uma torcida mais do que especial.

