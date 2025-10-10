Com lesão na coluna, Patrick passa de quatro meses sem entrar em campo pelo Atlético

Jogador sofreu lesão na coluna; Última partida aconteceu pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Patrick, volante do Atlético Mineiro, passou de quatro meses sem entrar em campo. Com uma lesão na coluna, o jogador está longe dos gramados desde o dia 1° de junho, quando foi titular no duelo contra Ceará, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após se queixar de dores na coluna, o Galo confirmou a lesão do jogador nove dias depois, por stress. Dessa forma, desde então ele segue em tratamento para voltar a atuar.

LEIA MAIS: Atlético pede liberação de Junior Alonso e Alan Franco na Data Fifa No entanto, apesar de estar 131 dias em recuperação, Patrick ainda não tem data para retornar, de acordo com o “ge”. Visando a melhora, ele chega a usar um colete durante uma parte do dia e passa por avaliação constantemente. A negociação de Atlético e Palmeiras pelo Paulinho envolveu o Patrick. Dessa forma, o jogador chegou ao Galo no final do ano passado, com um contrato válido até o final de 2028 – e com possibilidade de estender por mais um ano, ou seja, até 2029.