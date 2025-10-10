Bélgica empata em casa e permanece em segundo nas Eliminatórias

Equipe não sai do 0 a 0 com a Macedônia do Norte e segue atrás da adversária no Grupo J. Equipes voltam a campo na segunda-feira / Crédito: Jogada 10

A Bélgica perdeu a chance de assumir a liderança de sua chave nas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026. Nesta sexta-feira (10), a equipe belga jogou em casa e apenas ficou no 0 a 0 com a Macedônia do Norte. Apesar do grande volume de jogo, não conseguiu balançar as redes da adversária. O tropeço mantém a Bélgica na segunda colocação do Grupo J, agora com 11 pontos em cinco jogos. A liderança permanece com a Macedônia do Norte, que soma 12 em seis partidas disputadas. País de Gales tem dez, na terceira posição. Cazaquistão (6) e Liechtenstein (0) completam a chave.