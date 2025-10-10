Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barcelona ainda deve milhões ao Bayern por Lewandowski

Três anos após a transferência, clube catalão não quitou cerca de R$ 120 milhões e acumula quase R$ 1 bilhão em dívidas com outras equipes
Mais de três anos depois da saída de Robert Lewandowski para o Barcelona, o Bayern de Munique ainda não viu todo o dinheiro da transferência. De acordo com informações do jornal espanhol ‘Sport’, o clube catalão ainda tem uma pendência de cerca de R$ 120 milhões com os alemães.

O negócio, fechado em julho de 2022, girava em torno de R$ 265 milhões, além de bônus por desempenho. O pagamento seria parcelado, mas até hoje o Bayern só recebeu um pouco mais da metade.

Um relatório financeiro recente do Barça, referente ao balanço encerrado em 30 de junho de 2025, confirma que a dívida continua aberta, e sem previsão de quitação.

Além disso, o Bayern não é o único credor na Europa. Isto porque o Borussia Dortmund também espera uma quantia de seis dígitos, e alguns clubes poloneses ainda aguardam repasses menores, garantidos pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, que distribui parte do valor das negociações aos clubes formadores.

Somando tudo, o Barcelona deve cerca de R$ 940 milhões a outros clubes. Entre os credores estão o Leeds United, que ainda tem R$ 247 milhões a receber por Raphinha, e o Sevilla, que espera R$ 145 milhões pela venda de Jules Koundé.

