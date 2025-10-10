Bap explica valor dos ingressos do Flamengo na Libertadores: “Satisfeito com o processo”

“O preço dos ingressos depende do momento e das circunstâncias. O primeiro jogo do campeonato vai ser sempre o mais barato. Na Libertadores, o último jogo é todo da Conmebol. Então, na final, do ponto de vista comercial, é a semifinal. Se você coloca o preço barato, os ingressos acabam em duas horas e todo mundo diz que você é sacana. Se coloca muito caro, você tem reclamações. O Flamengo tem tido público recorde em todos os jogos. Estamos respeitando as prioridades dos sócios-torcedores. As vendas já abriram e está vendendo demais — afirmou Bap ao portal “ge”, durante participação no III Fórum Rio Empreendedor, promovido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).

Momento decisivo da temporada

O Rubro-Negro é dono da maior média de público no Brasil nos últimos 10 anos. Dessa forma, diante do Cruzeiro, o clube registrou o maior público de jogos entre clubes do novo Maracanã (reinaugurado em 2013, após as reformas para a Copa do Mundo de 2014). Foram 67,8 mil pagantes, 72,5 mil presentes e uma renda da R$ 5,8 milhões.

“Ninguém quer pagar mais, eu entendo, mas são escolhas. Cabem 70 mil no Maracanã. A gente tem lotado a casa. Na rodada 27, quando você é líder e tem dois ou três times brigando em cima, é diferente da situação do time que está lá embaixo. Na segunda rodada, quando você não sabe se seu clube vai longe, R$ 80 é caro. Agora, na rodada 27, R$ 80 é barato para ver o Mengão jogar e virar o líder do campeonato de novo e se encaminhar para ganhar a p…. toda (risos). Muitas vezes você marca preço em cima de variáveis. Você acerta e você erra. Mas duvido que alguém tenha acertado mais do que o Flamengo neste ano. É só olhar o público médio pagante, presente e o atendimento aos sócios-torcedores. Estou satisfeito com o processo”, completou.