Athletic x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Para espantar a má fase, Esmeraldino visita o Athletic, que vem de goleada e quer se afastar de vez do Z4 / Crédito: Jogada 10

A 32ª rodada da Série B apresenta um confronto de equipes em momentos opostos neste sábado (11). O Athletic recebe o Goiás às 16h (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente uma equipe da casa que luta para se afastar da zona de rebaixamento e o visitante, que perdeu fôlego e precisa vencer para se manter no G4. O duelo é crucial para os dois times. O Goiás, que não vence há quatro jogos, vê os concorrentes se aproximarem perigosamente e precisa de um bom resultado para não correr o risco de deixar a zona de acesso. Já o Athletic, 15º colocado, quer aproveitar a goleada da última rodada para embalar e se distanciar da parte de baixo da tabela.

Onde assistir A partida entre Athletic e Goiás, pela 32ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+ pelo streaming, canal Desimpedidos no YouTube, ESPN 4 na TV fechada e RedeTV pela televisão aberta. Como chega o Athletic O Athletic chega para a partida em seu melhor momento na competição e com a confiança em alta. A equipe mineira vem de uma vitória espetacular fora de casa, uma goleada por 4 a 1 sobre o Operário. O resultado levou o time aos 36 pontos, na 15ª posição, abrindo uma vantagem de quatro pontos para a zona de rebaixamento. Embalado pela grande atuação, a tendência é que o time mantenha a base da equipe titular que conquistou a vitória na rodada passada. Sem novos desfalques mencionados, o técnico aposta no entrosamento e no fator casa para tentar surpreender um dos gigantes da competição e dar mais um passo rumo à permanência. Como chega o Goiás O Goiás chega a Minas Gerais vivendo uma fase ruim e precisando reencontrar o caminho das vitórias. A equipe Esmeraldina não vence há quatro partidas e tem perdido fôlego na reta final da Série B. Com isso, o time viu os concorrentes diretos encostarem na tabela, tornando a vitória fundamental para se manter no G4.