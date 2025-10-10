Atacante do Bragantino marca, e Uruguai vence República Dominicana em amistoso

Laquintana marcou o único gol da vitória uruguaia em amistoso na Malásia / Crédito: Jogada 10

Em amistoso realizado na Malásia, o Uruguai venceu a República Dominicana por 1 a 0, gol de Nacho Laquintana, atacante do Red Bull Bragantino. Facundo Torres, do Palmeiras, e Puma Rodríguez, do Vasco, foram titulares, mas não tiveram grande atuação na partida. O Uruguai está classificado para a Copa do Mundo de 2026 ao terminar as Eliminatórias na quarta colocação, com 28 pontos conquistados em 18 partidas – mesma pontuação da Seleção Brasileira.

A partida no Estádio Bukit Jalil não foi das mais animadas. O primeiro tempo foi em marcha lenta, praticamente sem chances de gols para os dois times, em um ritmo de treinamento para as duas seleções. No entanto, a etapa final foi um pouco mais emocionante, muito por conta de uma mudança de postura do Uruguai. A Celeste Olímpica melhorou com as mudanças feitas por Bielsa no intervalo – incluindo a entrada de Emiliano Martínez, do Palmeiras. Aos 14 minutos do segundo tempo, o Uruguai marcou o único gol da partida. Federico Vinas encontrou um lindo passe em profundidade para Laquintana. O atacante do Red Bull Bragantino bateu cruzado e abriu o placar do amistoso.