Ares adia cobrança de dívida bilionária, e Textor ganha tempo

Credora deu um prazo de 12 meses para a Eagle Football evitar a execução das garantias previstas em contrato; entenda

Com esta decisão, a Eagle consegue continuar operando, reorganizar suas finanças e cumprir as condições definidas pela Ares. Assim, a credora não exige pagamento imediato e não tomará o controle dos clubes. O prazo se encerra em setembro de 2026.

A Ares Management, credora da Eagle Football de John Textor, deu um prazo de 12 meses para a empresa evitar a execução das garantias por não conseguir quitar a dívida. O empréstimo, feito em 2022, foi de aproximadamente US$ 450 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões). O jornal inglês Financial Times divulgou a informação.

A dívida inclui empréstimos de alto custo, com juros entre 16% e 22%, e as participações no Lyon, Botafogo e Molenbeek serviam como garantia. Em julho, a Eagle vendeu sua parte no Crystal Palace por 190 milhões de libras (R$ 1,4 bilhão), e a Ares embolsou parte do valor.

O empréstimo serviu principalmente para a aquisição do Lyon em 2022. Os primeiros problemas no pagamento ocorreram em 2023. Por outro lado, a Ares não tem interesse em gerir clubes de futebol e, por isso, decidiu dar tempo para a reorganização da Eagle. No entanto, a Ares vigiará de perto o processo de reestruturação financeira nos próximos meses.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.