Zubeldía detona arbitragem após derrota do Fluminense: “Prejudica o trabalho”

Técnico reclama de gol anulado do Tricolor no primeiro tempo: "VAR só chamou hoje por causa do que aconteceu no São Paulo x Palmeiras" / Crédito: Jogada 10

Luis Zubeldía reclamou da arbitragem e do VAR após a derrota do Fluminense para o Mirassol por 2 a 1, nesta quarta-feria, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. O treinador argentino ficou na bronca com o gol anulado de Lucho Acosta após revisão no árbitro de vídeo. Além disso, o comandante afirmou que “decisões equivocadas prejudicam o trabalho de todos”. “Bom, evidentemente os árbitros não estão conseguindo tomar boas decisões. Não sei se é por pressão, não sei se é por falta de capacidade, não sei se é por acaso. Mas é claro que estão em uma fase totalmente negativa e, definitivamente, os árbitros estão tomando decisões equivocadas que acabam condicionando o andamento do jogo. Que Deus queira que possam corrigir essa situação, porque isso prejudica o trabalho de todos”, disse Zubeldía, completando.

“Hoje em dia, com tantos recursos para analisar os lances junto ao VAR, é evidente que estão sendo inoperantes – e isso preocupa a todos que estão envolvidos com o futebol. No lance em questão, claramente o jogador do Mirassol pisa na bola, depois acontece o contato, mas ele já está praticamente caindo, sem controle da jogada. Depois vem o último lance, a entrada forte, acho que foi do René. Não sei se eles estão aguentando a pressão. Acho que há muita pressão sobre os árbitros, e nem todos estão preparados para isso”, destacou. O treinador do Fluminense também citou as polêmicas de arbitragem da partida entre São Paulo e Palmeiras. “O VAR só chamou hoje por causa do que aconteceu no último clássico entre São Paulo e Palmeiras, quando reclamaram que o árbitro não foi chamado. Então, acredito que o VAR chamou para se resguardar. O que mais me preocupa é o árbitro não ter percebido que o jogador já estava caindo, que já havia pisado na bola”, disse.

Postura da equipe Zubeldía também falou sobre a postura do time durante o jogo. Ele admitiu erros, mas ressaltou pontos importantes. No entanto, lamentou como a equipe terminou a partida. “Bom, tivemos que lidar com isso ao longo do jogo. Fizemos uma boa partida, com alguns erros, claro, que nos custaram o gol, mas também com muitas virtudes. Recuperamos bolas, criamos chances. O time esteve presente. Não gostei de como terminamos a partida. Nos últimos 10, 15 minutos, acho que poderíamos ter feito melhor. Mas o adversário também joga”, disse o treinador. “A complexidade do jogo me pareceu melhor que a do jogo em Recife (contra o Sport). Mas lamentamos que saímos sem nenhum ponto, isso é o que mais dói. Não tivemos mérito para, ao menos, empatar a partida. Estamos na bronca com a situação da arbitragem”, concluiu.