Vitor Roque corre risco de pegar até dez jogos de suspensão por sanção do STJD

Vitor Roque faz publicação provocativas contra o São Paulo nas redes sociais, que pode ser motivo para punição do STJD / Crédito: Jogada 10

A boa fase de Vitor Roque pelo Palmeiras no Brasileirão tem a possibilidade de sofrer uma interrupção. Afinal, o atacante fez uma postagem em suas redes sociais na tentativa de provocar o rival São Paulo depois da vitória, de virada. No entanto, a atitude virou motivo de acusação da Procuradoria do Superior Tribunal da Justiça Desportiva (STJD). Deste modo, caso a instituição jurídica considere o o jogador como culpado, ele pode receber entre cinco a dez jogos como punição, segundo. o portal “Estadão”. Há também a probabilidade da inclusão de uma multa de R$ 100 mil como outra pena. A conduta de Vitor Roque se enquadrou no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportivo (CBJD), bem como no artigo 139 do Regulamento Geral da CBF. Por isso algumas alegações apontam denúncias de atos discriminatórios.