Vasco tem plano de recuperação judicial aprovada em assembleia de credores

Vasco tem plano de recuperação judicial aprovada em assembleia de credoresReunião contou com cerca de 100 presentes e durou mais de seis horas, com ampla maioria de votos - 97,7% - a favor da aprovação
O Vasco teve o seu Plano de Recuperação Judicial aprovado, em Assembleia Geral de Credores, realizada nesta quinta-feira (9), na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. Cerca de 100 presentes votaram em ampla maioria pela aprovação (97,7%). A reunião durou mais de seis horas.
“A aprovação do plano garante segurança jurídica para o cumprimento dos compromissos assumidos e viabiliza a continuidade das atividades com estabilidade, responsabilidade e transparência”, destacou o Vasco, em nota oficial.
LEIA MAIS: De reserva no Vasco à Seleção: a trajetória de Paulo Henrique até a convocação
Antes da votação, o ex-jogador Valdir Bigode, prestou depoimento emocionado, criticando o plano de pagamento apresentado pelo Vasco. Recentemente, um grupo de 10 ex-atletas também havia se manifestado no processo. No documento, protocolado na 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, foi apontado ilegalidades, deságio considerado abusivo e ausência de viabilidade econômica.
Confira a nota oficial do Vasco
“O Vasco da Gama informa que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado, em primeira convocação, na Assembleia Geral de Credores realizada nesta quinta-feira (9/10).
O plano recebeu aprovação de 97,7% dos credores presentes.
A decisão histórica – inclusive no futebol brasileiro – representa um marco fundamental no processo de reestruturação financeira do Club de Regatas Vasco da Gama e da Vasco SAF, reforçando a confiança e a credibilidade conquistadas ao longo das negociações iniciadas em outubro de 2024 quando a Justiça concedeu a tutela cautelar antecedente.
A aprovação do plano garante segurança jurídica para o cumprimento dos compromissos assumidos e viabiliza a continuidade das atividades com estabilidade, responsabilidade e transparência.
O Vasco da Gama agradece a confiança dos credores e reconhece o esforço conjunto de todos os profissionais envolvidos neste processo. Trata-se de mais um passo importante na construção de um futuro sólido e sustentável para o clube.
Seguimos firmes nessa jornada, certos de que, com união e trabalho, somos mais fortes.
Club de Regatas Vasco da Gama”