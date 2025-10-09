Vasco tem plano de recuperação judicial aprovada em assembleia de credores

Reunião contou com cerca de 100 presentes e durou mais de seis horas, com ampla maioria de votos - 97,7% - a favor da aprovação / Crédito: Jogada 10

O Vasco teve o seu Plano de Recuperação Judicial aprovado, em Assembleia Geral de Credores, realizada nesta quinta-feira (9), na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. Cerca de 100 presentes votaram em ampla maioria pela aprovação (97,7%). A reunião durou mais de seis horas. “A aprovação do plano garante segurança jurídica para o cumprimento dos compromissos assumidos e viabiliza a continuidade das atividades com estabilidade, responsabilidade e transparência”, destacou o Vasco, em nota oficial.

A decisão histórica – inclusive no futebol brasileiro – representa um marco fundamental no processo de reestruturação financeira do Club de Regatas Vasco da Gama e da Vasco SAF, reforçando a confiança e a credibilidade conquistadas ao longo das negociações iniciadas em outubro de 2024 quando a Justiça concedeu a tutela cautelar antecedente. A aprovação do plano garante segurança jurídica para o cumprimento dos compromissos assumidos e viabiliza a continuidade das atividades com estabilidade, responsabilidade e transparência. O Vasco da Gama agradece a confiança dos credores e reconhece o esforço conjunto de todos os profissionais envolvidos neste processo. Trata-se de mais um passo importante na construção de um futuro sólido e sustentável para o clube.