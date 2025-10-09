Titular do Racing, adversário do Flamengo, está fora da temporada

Zagueiro Franco Pardo sofre lesão de grau 3 no adutor esquerdo e, dessa forma, não atua mais em 2025, ficando fora da semi da Libertadores / Crédito: Jogada 10

O Racing terá mais um desfalque de peso para enfrentar o Flamengo pelas semifinais da Copa Libertadores. O zagueiro Franco Pardo, que saiu lesionado no último compromisso da equipe pelo Campeonato Argentino, sofreu uma lesão grau 3 no adutor da coxa esquerda. Ele se junta, então, ao atacante Elías Torres, que, no mesmo jogo, saiu por conta de uma ruptura do LCA. Noticiários da Argentina dão conta de que Pardo está, assim, fora da temporada. Isso garante que o zagueiro desfalcará a equipe de Gustavo Costas nas semifinais da Libertadores. O jogo de ida, aliás, é no dia 22 de outubro, no Maracanã. Já a volta, por sua vez, ocorre sete dias depois, dia 29, em Avellaneda. Quem avançar, pega o vencedor do confronto entre LDU (EQU) e Palmeiras na grande decisão.

LEIA MAIS: Flamengo ganha reforço de Pulgar, que volta a treinar com o grupo Franco Pardo é reforço recente, chegando após o fim da fase de grupos da Libertadores, proveniente do Unión, também da Argentina. Vinha, assim, de 13 jogos seguidos atuando. Contra o Rivadavia, em empate por 0 a 0, na última segunda (6/10), entrou aos 16′ do segundo tempo e precisou sair nove minutos depois após se lesionar sozinho. A situação do atacante Elías Torres é ainda mais grave. Afinal, segundo o próprio Racing, ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Assim, realizará uma cirurgia para começar sua reabilitação. A expectativa quanto esse tipo de lesão é de nove a dez meses fora de ação.