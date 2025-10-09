Sudão do Sul x Senegal: onde assistir e escalações

Seleções se enfrentam em partida válida pela 9ª rodada do Grupo B das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

As Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo 2026 prometem muitas emoções nesta reta final. Sudão do Sul e Senegal se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 10h (de Brasília), no Juba National Stadium, em Juba, no Sudão do Sul, em partida válida pela 9ª rodada do Grupo B. Os líderes de cada grupo garantem a vaga no Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Fifa+ (streaming).

LEIA MAIS: Ibrahimovic diz que vai torcer pelo Brasil na Copa por causa de Ancelotti: “Tudo que toca vira mágico” Como chega o Sudão do Sul O Sudão do Sul vive um momento complicado e não tem mais chances de classificação para a Copa do Mundo. Na lanterna do Grupo B, com somente quatro pontos em oito partidas, o time acumula quatro derrotas e quatro empates. Ao todo, foram 14 gols sofridos e apenas três marcados. Mesmo assim, a equipe tenta encerrar a campanha nas Eliminatórias com pelo menos uma vitória e surpreender o líder Senegal, grande favorito para o duelo. Como chega Senegal Por outro lado, Senegal é o líder isolado do Grupo B, com 18 pontos e com a vanga encaminhada na Copa do Mundo. Isto porque o time comandado pelo técnico Pape Thiaw, que substituiu o antigo treinador Aliou Cisse no final de 2024, tem dois pontos de vantagem para a República do Congo, vice-líder, com somente mais dois jogos para o fim das Eliminatórias.