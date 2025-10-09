Site colombiano exalta Serna, do Fluminense: “Desequilibra pelos lados”

Atacante foi convocado pela primeira vez para seleção da Colômbia e pode entrar em campo nos amistosos contra México e Canadá

“Suas transições rápidas certamente podem ser de grande ajuda contra times que tentam pressionar e criar espaços , principalmente considerando que a seleção colombiana conta com grandes arremessadores como James Rodríguez e Juan Fer Quintero em seu elenco”, escreveu a ESPN Colômbia.

Kevin Serna, do Fluminense , foi convocado pela primeira vez para jogar pela seleção da Colômbia. O atacante é um dos destaques do Tricolor, com nove gols em 53 partidas pelo clube carioca. Com a venda de Jhon Arias ao Wolverhampton, da Inglaterra, o jogador se consolidou entre os titulares tanto com Renato Gaúcho e agora com a chegada de Luís Zubeldía. Diante disso, ele ganhou destaque na imprensa colombiana.

“Serna pode abrir o jogo desequilibrando o campo quando o interior do campo está lotado. Seu bom pé o torna uma arma muito perigosa, enviando cruzamentos para a área a partir das laterais”, complementou.

O site também fez questão de ressaltar a parte defensiva do atacante do Fluminense. Assim, Serna tem grande possibilidade de entrar no esquema do treinador da seleção colombiana.

“É um homem de sacrifício, conhece suas capacidades ofensivas, mas não esquece suas obrigações de ajudar na defesa, sua velocidade lhe permite ir e voltar. Essa habilidade tática o torna muito interessante para Lorenzo”, reforçou.

O primeiro desafio da seleção colombiana na próxima Data FIFA será no dia 11 de outubro (sábado), contra o México, no AT&T Stadium, no Texas (EUA). Depois, enfrenta o Canadá no dia 14 (terça), no MetLife Stadium, em Nova York (EUA).