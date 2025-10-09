Seychelles x Costa do Marfim: Onde asssitir, escalações

Vitória contra o time mais fraco do Grupo I pode dar a vaga antecipada dos Marfinenses para a Copa do Mundo de 2026 / Crédito: Jogada 10

Nesta sexta-feira, 10/10, às 13h (horário de Brasília), a seleção da Costa do Marfim visita as Ilhas Seychelles pela penúltima rodada do Grupo F das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo. Líder com 20 pontos, os marfinenses são amplamente favoritos. Afinal, enfrentam fora de casa um adversário que perdeu todos os jogos, marcou apenas dois gols e sofreu 39. No primeiro turno, a Costa do Marfim venceu por 7 a 0, e nada indica que os seychellenses possam evitar nova goleada. Caso vença e o Gabão (atualmente com 19 pontos) tropece diante da Gâmbia, a Costa do Marfim pode confirmar matematicamente sua classificação para a Copa do Mundo pela quarta vez — participou nas edições de 2006, 2010 e 2014.

A partida será disputada no Complexo Nacional das Ilhas Maurício, em St.Pierre. Afinal, Seychelles tem mandado seus jogos nesse país por questões de infraestrutura. Onde assistir A plataforma FIFA+ transmite o jogo ao vivo, a partir das 13h (de Brasília). Como chega Seychelles Seychelles é uma das seleções com pior ranqueamento da FIFA (número 203 entre 210) e conta com jogadores amadores. Assim, a expectativa é apenas de tentar evitar outra goleada histórica. Afinal, para se ter ideia do desequilíbrio, todas as partidas entre Seychelles e Costa do Marfim terminaram com vitórias amplas dos marfinenses — incluindo um 9 a 0 na Copa Africana anterior. O técnico da equipe vai novamente apostar no jovem Okolie, de 18 anos, que estreou na rodada passada. Hoareau que fez um dos dois únicos gols da sua seleção na competição) é outro garantido no time do técnico Ralph Jean-Louis.