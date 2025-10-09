São Paulo vence Olimpia e se classifica às quartas de finais da Libertadores Feminina

São Paulo vence Olimpia e se classifica às quartas de finais da Libertadores FemininaSoberanas tiveram dificuldade para chegar no ataque, mas conseguiram a classificação em um gol chorado e vão enfrentar o Deportivo Cali
O São Paulo garantiu a sua vaga nas quartas de final da Libertadores Feminina. Na noite desta quinta-feira (09), as Soberanas não tiveram vida fácil, mas conseguiram vencer o Olimpia por 1 a 0, com um gol contra, em Banfield, na Grande Buenos Aires.
Com o resultado, o Tricolor terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo C, com seis pontos. A liderança ficou com o Colo-Colo, que teve 100% de aproveitamento e fez nove pontos. Nas quartas de final, as Soberanas enfrentam o Deportivo Cali.
Tricolor tem dificuldade para chegar no ataque
A partida começou com um susto do Olimpia. Após cobrança de escanteio, Riso subiu e cabeceou a trave. No rebote, Pión também cabeceou e acertou o travessão. O Tricolor respondeu em chute de Crivelari, que desviou na defesa e ficou nas mãos de Ortiz.
O jogo seguiu com domínio das Soberanas, que não conseguiram levar tanto perigo. Aline Milene arriscou de fora da área e Ortiz fez defesa sem dificuldade. Depois, Isa Guimarães fez boa jogada e chutou cruzado, para mais uma boa defesa da goleira. No rebote, Crivelari tentou aproveitar, mas a paraguaia salvou mais uma vez.
Gol chorado garante a classificação do São Paulo
Precisando da vitória, as Soberanas partiram para cima. Na primeira oportunidade, Aline aproveitou falha da defesa, tentou encobrir Ortiz e a defesa tirou em cima da linha. O gol chegou a ser marcado, mas o VAR anulou. Só que no minuto seguinte, Isa Guimarães acabou sendo atropelada por Vizcuña. Pênalti, que a própria Isa bateu, mas parou na goleira. No rebote, a atacante tentou de novo, mas a paraguaia levou a melhor. Só que a bola bateu na perna de Pión e morreu no fundo do gol.
O São Paulo conseguiu controlar bem o jogo e quase ampliou com Milene, que se esticou após cruzamento na área e tocou de mansinho para fora. Nos minutos finais, o Olimpia tentou pressionar, mas não conseguiu levar perigo e a vitória ficou com as Soberanas.
OLIMPIA 0 x 1 SÃO PAULO
Copa Libertadores Feminina – 3ª rodada – Grupo C
Data e horário: 09/10/2025 (quinta-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Estádio Florencio Sola, Banfield (ARG)
Gol: Pion (contra), 04’/2ºT (0-1)
OLIMPIA: Isabel Ortiz; Riso, Alonso e Vizcuña (Barreto, 43’/2ºT); Rolón, Garcete (Aguilera, 31’/2ºT), Garay, Pión (Yanina González, 21’/2ºT) e Jorgelina González (Peralta, 31’/2ºT); Villalba (Dahiana Rivas, 21’/2ºT) e Cartaman. Técnico: Roberto Stegmayer.
SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderán, Carol Gil, Kaká e Bia Menezes; Karla Alves (Maressa), Aline Milene (Robinha, 39’/2ºT) e Camilinha; Isa Guimarães (Vitorinha, 39’/2ºT), Millene (Serrana, 32’/2ºT) e Giovana Crivelari (Darlene, 32’/2ºT). Técnico: Thiago Viana.
Árbitro: Marcela Zambrano (EQU)
Assistentes: Mônica Amboya (EQU) e Stefania Paguay (EQU)
VAR: Anahi Fernandez (URU)
Cartões Amarelos: Vizcuña (OLI); Carol Gil, Karla Alves e Robinha (SPFC)
