São Paulo pede à CBF mais um áudio do VAR no clássico contra o Palmeiras

Tricolor faz nova reclamação à entidade e vê falta do zagueiro Gustavo Gómez em Tapia em disputa antes do primeiro gol do rival / Crédito: Jogada 10

O São Paulo não ficou satisfeito com os áudios dos lances de mais polêmicos do clássico contra o Palmeiras, do último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor, afinal, pediu à CBF que publique também a discussão da arbitragem no lance que originou o primeiro gol do rival. O jogo terminou 3 a 2 para o Alviverde no Morumbis. A informação é do “ge”. O São Paulo acredita que houve falta do zagueiro Gustavo Gómez no atacante Tapia, no início da jogada. Além disso, o clube só vai se manifestar sobre a divulgação dos outros áudios de lances polêmicos depois que a CBF divulgar ou não a quinta análise.