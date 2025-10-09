Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo confirma dois jogos na Vila Belmiro

Tricolor realizará dois jogos na casa santista em novembro por conta da realização de shows no Morumbis
O São Paulo vai descer a serra e disputará dois jogos válidos pelo Brasileirão na Vila Belmiro. Os duelos contra Flamengo e Bragantino, nos dias 05 e 08 de novembro, respectivamente. A CBF confirmou as mudanças no seu site, nesta quinta-feira (09).

A casa santista receberá as partidas por conta da realização dos shows das bandas Linkin Park e Imagine Dragons no Morumbis. As apresentações acontecem nos dias 01º e 08 de novembro do próximo mês.

A realização dos jogos é fruto de um acordo que os clubes assinaram nesta temporada. O São Paulo tem direito a mandar três jogos na Vila Belmiro neste ano, mas ainda não realizou nenhum deles. Já o Santos pode jogar três vezes no Morumbis. O Peixe já utilizou o estádio tricolor duas vezes, contra o Juventude e o Vasco.

O acordo prevê que haverá o pagamento de aluguel, como qualquer negociação dos estádios para terceiros. A única diferença é que o São Paulo não precisará negociar de forma separada cada partida que quiser mandar na Vila Belmiro em 2025.

