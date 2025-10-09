Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos tem dificuldade em planejar 2026 por risco de rebaixamento

Risco de queda para a segunda divisão atrapalha a diretoria para a próxima temporada
Na temporada em que retornou ao primeiro escalação do futebol brasileiro, o Santos novamente convive com o risco de queda. O Peixe é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e a tensão de cair para a segunda divisão está atrapalhando o planejamento para a próxima temporada.

Segundo o UOL, Alexandre Mattos, diretor de futebol do Santos, confessou internamente que gostaria de antecipar o planejamento para a próxima temporada já de antemão. No entanto, o risco de rebaixamento para a Série B impede este próximo passo.

Ainda de acordo com o UOL, Mattos teria comunicado ao presidente Marcelo Teixeira que o Santos precisa mudar a estratégia. Segundo Mattos, a ideia é buscar jogadores em fim de contrato com antecedência para 2026. Mas, como há o risco de queda, o Peixe não poderia se comprometer a pagar um jogador de Série A estando na Série B.

No entanto, apesar de considerar o risco de cair para a segunda divisão, existe um otimismo da diretoria do Santos que a equipe continuará na primeira divisão. Mas, no momento, a estratégia é esperar para saber o que o campo de jogo vai definir para esta reta final de temporada e para 2026.

