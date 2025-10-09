Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos abre preparação para clássico com departamento médico quase vazio

Peixe aproveita pausa para Data-Fifa a fim de concluir recuperação de atletas e deve ter "reforços" para encarar o Corinthians
O Santos voltou aos trabalhos nesta quarta-feira (08) após dois dias de folga. O time de Juan Pablo Vojvoda treinou embaixo de chuva, iniciando a preparação para o clássico contra o Corinthians, que acontece na próxima semana, na Vila Belmiro.

A grande novidade alvinegra é que o departamento médico está praticamente vazio. Desfalque no confronto contra o Ceará, o lateral-direito Mayke trabalhou normalmente com bola e estará à disposição no clássico. Já o volante Victor Hugo, que está em transição física, deve ser liberado nos próximos dias para participar das atividades com o resto do elenco.

A única baixa é Neymar. O craque segue em recuperação de uma lesão na coxa direita e realizou trabalhos na parte interna do CT Rei Pelé. A expectativa é que o jogador siga em recuperação até novembro, com atividades junto ao clube e também em casa.

A semana do Santos será de trabalhos até o sábado (11). No domingo (12), o elenco ganhará folga. Depois disso, Vojvoda deve acelerar as atividades com foco no clássico.

