Renê, sobre arbitragem: “A gente tem que ajudar. Não vem fazendo bom trabalho”

Lateral também admite vacilos do Fluminense em derrota para o Mirassol por 2 a 1, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro

“Jogo difícil. A gente sabia da força do Mirassol em sua casa. No primeiro tempo, tivemos chances melhores que as deles, mesmo eles tendo mais a bola. Mas tivemos dois vacilos nas saídas de bolas”, disse.

O Fluminense perdeu por 2 a 1 pelo Mirassol , nesta quarta-feira, no interior paulista, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o duelo, Renê lamentou o resultado, principalmente pelos erros cometidos que resultaram nos gols dos mandantes. Além disso, o jogador também teceu comentários sobre a arbitragem da partida.

Renê preferiu minimizar a atuação da arbitragem, que anulou um gol dos tricolores após chamado do VAR. No lance, Lucho Acosta iria abrir o placar para o Tricolor.

“Sobre a arbitragem, é difícil falar. Mas é sempre difícil apitar no nosso campeonato. Os jogadores pressionando muito. É difícil, com todos reclamando. Até falei para eles (jogadores do Mirassol) que na próxima pode ser contra eles e vão sair de campo reclamando. Eles (árbitros) já não estão fazendo um bom trabalho este ano e a gente tem que parar de atrapalhar “, completou.

Com o resultado, o Fluminense permanece em sétimo lugar, com 38 pontos, e desperdiçou a chance de encostar no G4. Agora, os tricolores só voltam a campo na semana que vem pela 28ª rodada do Brasileirão. Na quinta (16), o Flu, assim, encara o Juventude, às 21h30, no Maracanã.